Захарова призвала США не расшатывать основы мировой торговли
Россия призывает США прекратить расшатывание несущей конструкции мировой торговли. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
Заявление произошло на фоне обвинений представителей США в том, что Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), поддерживая протекционизм и импортозамещение. «Да что же это такое происходит? Это говорит представитель страны, которая завалила мир односторонними санкциями, вводит стоп-листы, не выдает визы, не только экономическим операторам, но и спортсменам», — сказала Захарова.
Захарова напомнила о позиции России в отношении мирового торгового сотрудничества. «Наша страна выступает в сторону открытой, транспарентной, инклюзивной многосторонней торговой системы в ВТО, которая остается основой регулирования глобальной торговли», — заявила дипломат.
Захарова заявила, что США блокируют работу апелляционного органа ВТО путем введения санкций, которые сдерживают возможности других торговых субъектов в тех областях, где США не могут конкурировать на равных. «Все эти меры были предприняты Белым домом, многие организации хотели бы их оспорить на общих основаниях, но это сделать невозможно», — добавила представитель МИД.