Захарова ответила на обвинения США в нарушении правил ВТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube ответила на обвинения США в нарушении Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО).

«В это невозможно поверить, речь идет о заявлении торгпреда США, которая высказала претензии к России в нарушении правил ВТО в связи с тем, что мы отвечаем на их санкции. Нас обвинили в некоем протекционизме российских товаров, речь идет об импортозамещении, и назвали это нарушением правил ВТО. Это серьезные люди. Торгпред США (Кэтрин Тай — прим. «Ленты.ру») посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО», — сказала Захарова.

Захарова заявила, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции Запада, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад.

Ранее дипломат также заявила о настроенности НАТО против российского проекта газопровода «Северный поток-2». При этом, по ее словам, «Северный поток-2» является выгодным проектом в энергетической сфере для всего европейского региона и отдельных стран.

22 декабря торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и поэтому решил работать над ответными мерами по линии ВТО, а также помешать РФ в развитии данного направления.

В середине декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель объявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины», и призвал к выполнению Минских соглашений.