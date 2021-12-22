Захарова заявила о «дикой аллергии» США на «Северный поток-2»

Провокационные действия НАТО в Черном море, в том числе, говорят о настроенности против российского проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что провокации указывают на «дикую аллергию» США и остальных стран Североатлантического альянса на трубопровод. При этом, по ее словам, «Северный поток-2» является выгодным проектом в энергетической сфере для всего европейского региона и отдельных стран.