Посольству США в Москве вручили ноту протеста из-за провокаций НАТО у границ РФ

МИД РФ вручил ноту протеста посольству США в Москве. В ней говорится о том, что американскую сторону будут ждать опасные последствия в том случае, если она вместе с НАТО будет продолжать идти на провокации у границ России. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства на сайте.

По ее словам, США усиливает военную активность у границ России: речь в том числе идет о полетах боевой авиации и маневрах кораблей Военно-морского флота в Черном море.

«Американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», — говорится в публикации.

Именно по этой причине представительству США в Москве и вручили ноту протеста, подчеркнула Захарова. Это произошло ранее 8 декабря.