Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольству США в Москве вручили ноту протеста из-за провокаций НАТО у границ РФ

МИД РФ вручил посольству США в Москве ноту протеста из-за провокаций НАТО у границ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

МИД РФ вручил ноту протеста посольству США в Москве. В ней говорится о том, что американскую сторону будут ждать опасные последствия в том случае, если она вместе с НАТО будет продолжать идти на провокации у границ России. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства на сайте.

Материалы по теме:
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

По ее словам, США усиливает военную активность у границ России: речь в том числе идет о полетах боевой авиации и маневрах кораблей Военно-морского флота в Черном море.

«Американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», — говорится в публикации.

Именно по этой причине представительству США в Москве и вручили ноту протеста, подчеркнула Захарова. Это произошло ранее 8 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину
Реакция Карлсена на грубую ошибку Непомнящего попала на видео
Иньяцио Кассис избран новым президентом Швейцарии
Путин оценил переговоры с Байденом
Посольству США в Москве вручили ноту протеста из-за провокаций НАТО у границ РФ
Турист нашел в горах кость и раскрыл дело о пропавшем восемь лет назад человеке
Назван вред от частого выключения компьютера
Непомнящий и Карлсен сыграли десятую партию за титул чемпиона мира
Убивший двоих человек в МФЦ отказался сдать оружие при увольнении в запас
Покупательница показала популярный способ воровства в магазинах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter