Турист возмутился поедающим вареные яйца авиапассажиром и был обруган в сети

Путешественник опубликовал снимок авиапассажира, поедающего вареные яйца в аэропорту, и был обруган пользователями сети. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

На размещенном снимке турист сидит в зоне ожидания посадки в самолет, а слева от него лежит открытый пакет с яйцами. «Мужчина перекусывал вонючими сваренными вкрутую яйцами, пока я ждал своего рейса», — пожаловался автор.

Юзеры возмутились публикацией путешественника и принялись писать ему неодобрительные комментарии. «Пусть человек ест свои яйца», «Пересядьте в другое место… Люди рядом с ним спокойно сидят и занимаются своими делами», «Позвольте этому человеку съесть свои яйца и вообще делать то, что ему хочется», «Совершенно непонятная ситуация, что вам мешает встать и отойти?» — заявили они.

Ранее в декабре турист во время полета снял на камеру смутивший его поступок попутчика и поделился им в сети. На опубликованном снимке запечатлено, как неизвестный мужчина закинул босые ноги на соседний подлокотник. Пользователи сети осудили поступок неизвестного в комментариях под постом.