Пассажир самолета закинул ноги на соседний подлокотник и смутил попутчика

Пассажир во время полета снял на камеру смутивший его поступок попутчика и поделился им в сети. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

На опубликованном снимке запечатлено, как неизвестный мужчина закинул босые ноги на соседний подлокотник. «Есть ли в самолете ортопед?» — указано в подписи к публикации.

Пользователи сети осудили поступок неизвестного в комментариях под постом. «Вы могли бы вызвать бортпроводников, и они попросили бы мужчину надеть обувь или чтобы вас пересадили в другое место», «Бортпроводникам следовало вызвать чертову полицию», «Это вообще против всяких правил», «Надо было бы привлечь внимание других пассажиров или позвать на помощь стюардесс», — написали они.

Ранее в сентябре негигиеничные действия пассажирки на борту самолета попали на видео и возмутили пользователей сети. На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестная девушка сидит у окна и подпиливает ногти на левой ноге, поставленной на кресло.