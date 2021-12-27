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Дима Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом

Дима Билан заявил Собчак, что Моргенштерн «работает с темной стороной жизни»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Дима Билан заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн связан с дьяволом. Такое предположение артист выдвинул в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале в понедельник, 27 декабря.

«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру», — заявил Билан.

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Артист признался, что много «читает и смотрит на эту тему». «Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», — отметил он.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

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Евгений Шульгин
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