Дима Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом

Российский певец Дима Билан заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн связан с дьяволом. Такое предположение артист выдвинул в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале в понедельник, 27 декабря.

«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру», — заявил Билан.

Артист признался, что много «читает и смотрит на эту тему». «Это достаточно быстрый путь к славе, к такой колоссальной славе особенно. Быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», — отметил он.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.