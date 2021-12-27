Милонов призвал приравнять эскортниц к проституткам и выслать из крупных городов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Ura.ru призвал приравнять занимающихся эскортом женщин к проституткам, после чего заняться их отловом и высылкой за пределы крупных городов.

«Нужно называть все своими именами — это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 километр, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — заявил депутат.

Он предложил придумать и ввести специальные алгоритмы для соцсетей, помогающие вычислять женщин и агентства, предлагающие услуги эскорта. Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей считает, что оступившихся первый раз можно простить, однако те, кто организует целые компании, предоставляющие подобные услуги, должны обязательно понести строгое наказание. По его мнению, данная деятельность должна перестать являться гламурной, а стать позорной.

Ранее популярный в прошлом блогер-миллионник Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) раскрыл сумму своего заработка в сфере эскорт-услуг. Звезда российского YouTube признался, что в США он зарабатывал минимум одну тысячу долларов (71,9 тысячи рублей) за сопровождение клиента на каком-либо общественном мероприятии.