Звезда российского YouTube раскрыл сумму своего заработка в эскорте

Экс-звезда YouTube Рома Желудь: я получал в эскорте до пяти тысяч долларов за вечер

Популярный в прошлом блогер-миллионник Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) раскрыл сумму своего заработка в сфере эскорт-услуг. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Звезда российского YouTube признался, что в США он зарабатывал минимум одну тысячу долларов (71,9 тысячи рублей) за сопровождение клиента на каком-либо общественном мероприятии. «В некоторые дни клиент мог заплатить от трех до пяти тысяч долларов (от 215 до 359 тысяч рублей) за времяпрепровождение», — добавил он.

По словам Желудя, помимо денег у клиента можно попросить подарки, например камеру за 300 тысяч рублей или ноутбук. «Я не знаком с эскортом в России (...) Единственное, что я могу точно сказать, в России такие деньги, как за границей, не платят почти никому», — заключил он.

В марте Рома Желудь рассказал о работе с педофилом Алексем Филоновым. Мужчина отметил, что лично он никогда не видел, чтобы продюсер приставал или проявлял сексуальное внимание по отношению к детям. «Ко мне лично никто не приставал, но я видел, что рядом с ним есть всегда маленький мальчик», — отметил он.