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Раскрыты подробности домогательств продюсера-педофила к блогерам

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Алексей Филонов
Алексей Филонов
Фото: страница Алексея Филонова в Facebook

Несколько российских блогеров рассказали, что в прошлом, когда они были несовершеннолетними, стали жертвами домогательств 44-летнего продюсера Алексея Филонова, и раскрыли подробности произошедшего. Их истории публикует Super.ru.

В разговоре с журналистом блогеры, многие из которых уже совершеннолетние, делились похожими историями о попытках Филонова заинтересовать их и войти к ним в доверие. По их словам, продюсер обещал сделать их популярными, а затем пытался совратить.

21-летний блогер, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в переписке Филонов просил его прислать видео в нижнем белье, а со временем пригласил к себе домой. «Он очень грамотно обрабатывает. Даже если ты не гей, он может это внушить. Со мной была другая история, я сам по себе гей. Мне тогда было 14 лет, я только начинал принимать себя, и мне было сложно», — объяснил блогер. По его словам, в итоге он сбежал от продюсера.

Блогер Даниил Комков в 13 лет тоже попал в компанию Филонова. Он вспомнил, что продюсер гладил его и намекал, что для развития карьеры необходимо поддерживать с ним близкие отношения. Комков пояснил, что в итоге никак не отреагировал на намеки Филонова. «Он не изнасиловал меня, но когда я вернулся в Киров, я два часа лежал на пороге в истерике», — пояснил он.

17-летнему блогеру из Одинцова в период общения с Филоновым было 14-15 лет. Продюсер обещал ему помочь стать знаменитым, но одновременно с этим делал намеки с сексуальным подтекстом. Филонов мог погладить его по ноге или предложить уединиться. «Когда мы ехали в такси, он то руку положит мне на колено, то всякие шутки кидает очень пошлые: "Макс, ну отсоси мне". Я ему ответил, что нет, мне это было стремно слушать при водителе», — поделился блогер.

По данным Super.ru, Филонов продолжает продюсировать начинающих блогеров. В настоящее время в его квартире проживает 20-летний блогер, известный как Леша Марвел.

Впервые о домогательствах Филонова сообщил популярный российский TikTok-блогер Никита Никулин, известный как Mimimizhka. Он рассказал, что в начале карьеры жил в квартире, которую оплачивал продюсер. По его словам, за этим человеком «был такой грешок», и это не было секретом в сообществе тиктокеров.

Популярный в прошлом российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Керимов) рассказал, что тоже работал с Филоновым, но никогда не видел, чтобы он приставал или проявлял сексуальное внимание к детям.

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