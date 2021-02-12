Популярный блогер поработал с педофилом и назвал его «хорошим мужиком»

Популярный российский TikTok-блогер Никита Авдеев, известный как Mimimizhka, рассказал, что в начале карьеры вместе с другими молодыми людьми жил в квартире, которую оплачивал продюсер-педофил. О работе с этим человеком 18-летний тиктокер рассказал в интервью YouTube-проекту «Алена, блин!»

Авдеев ушел из дома в 15 лет, потому что хотел профессионально заниматься блогингом, а родители настаивали на необходимости учиться. Вместе с другими юношами, мечтающими стать блогерами, он поселился в квартире, которую оплачивал продюсер, которого Авдеев называет педофилом. По его выражению, за этим человеком «был такой грешок» и это не было секретом в сообществе тиктокеров. Однако делать эту информацию публичной никто не планировал.

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«Я об этом знал. [Но при этом] я знал, что он до меня даже не дотронется», — сказал блогер. На вопрос, почему, обладая такой информацией, он не обратился в полицию, Авдеев ответил: «Он был хорошим человеком. Он мне помогал, он меня научил в том числе тому, как говорить на камеру, делать классные фотки». По словам тиктокера, этот продюсер — «хороший мужик».

Авдеев заверил, что ему неизвестно о случаях домогательств со стороны этого человека по отношению к тиктокерам, с которыми он проживал. Однако в TikTok-среде домогательства со стороны продюсеров не редкость, заключил блогер.

По его словам, продюсер, о котором идет речь, больше не спонсирует TikTok-хаусы, а занимается чем-то другим. Последний раз Авдеев видел его два года назад.

В январе 2021 года в Подмосковье закрыли Limonade House, в котором жили тиктокеры. Это произошло после того, как несколько участников объединения обвинили продюсера Александра Исамбаева в домогательствах.