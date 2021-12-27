Цена на газ в Европе рухнула

Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов рухнули ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, потеряв более десяти процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF составила 1156,7 доллара, что на 10,4 процента меньше расчетной цены пятницы, 24 декабря. Затем снижение продолжилось, цена на топливо опустилась почти до 1050 долларов.

21 декабря биржевая стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. Подорожание газа в Европе происходило на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал-Европа». Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

После 21 декабря рынок начал стабилизироваться — стоимость топлива снижается почти на протяжении недели. Это происходит, в том числе из-за ожидания дополнительных партий СПГ.