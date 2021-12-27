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В Москве загорелся грузовик с пропаном и попал на видео

На Киевском шоссе в Москве загорелся грузовик с пропаном

Грузовик с пропаном загорелся на 36-м километре Киевского шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 декабря.

По информации источников агентства, в данный момент на месте пожара существует угроза взрыва. На месте работают экстренные службы. Движение по Киевскому шоссе в обе стороны перекрыто.

Ранее в Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса, ехавшего в Донецк. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В воскресенье, 26 декабря, более 30 автомобилей столкнулись в Башкирии на 49-м километре трассы Уфа — Оренбург. Причиной крупного ДТП стали метеоусловия. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Роман Кирьянов
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