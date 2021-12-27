Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала простой способ придать волосам объем

TikTok-блогерша расческой приподняла волосы у корней и просушила их в таком положении

Кадр: @hotli.beauty / TikTok

Девушка показала простой способ уложить волосы и порадовала подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео пользовательница с никнеймом hotli.beauty продемонстрировала лайфхак, о котором, по ее словам, должны знать все девушки. Она взяла массажную расческу, слегка приподняла ей волосы у корней и порекомендовала сушить их в таком положении горячим воздухом от пяти до восьми секунд. После этого блогерша посоветовала включить подачу холодного воздуха и просушить пряди еще в течение трех-пяти секунд. На финальных кадрах она показала, что ей удалось придать волосам объем.

Ролик девушки стал вирусным и набрал 5,8 миллиона просмотров и 252,9 тысячи лайков. Подписчики поблагодарили hotli.beauty за лайфхак в комментариях под постом. «Это очень круто! Спасибо!», «Я обязательно попробую!», «Надеюсь, это поможет моим тонким волосам», «Мне нравится такой простой способ укладки! Выглядит здорово!», «Я очень рада, что мне попался этот ролик», — писали они.

Ранее в декабре другая блогерша раскрыла способ избавиться от жира у корней волос. Мелисса Товар (Melissa Tovar) рассказала, что на второй или третий день после мытья головы корни ее передних прядей становятся жирными. Для тех, кто сталкивается с такой проблемой, девушка предложила отказаться от сухого шампуня и продемонстрировала действенный лайфхак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Путин поручил продолжить выплаты медикам
Евсеев ответил раскритиковавшей футболистов за отдых на дорогих курортах Журовой
Глава Крыма пообещал подать в суд на Зеленского за долги по коммуналке
В России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса
Историка Дмитриева признали виновным в изготовлении порно и хранении оружия
Блогерша показала простой способ придать волосам объем
Для российских водителей захотели ввести новые послабления
Врач рассказал о вреде экстремальных зимних видов спорта
Российские власти оценили перспективу скачка цен на еду
Оценены последствия контроля ЦБ всех переводов между россиянами
В Москве недосчитались квартир в аренду
Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»
В России завершили госиспытания боевых роботов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter