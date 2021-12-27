Блогерша показала простой способ придать волосам объем

Девушка показала простой способ уложить волосы и порадовала подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео пользовательница с никнеймом hotli.beauty продемонстрировала лайфхак, о котором, по ее словам, должны знать все девушки. Она взяла массажную расческу, слегка приподняла ей волосы у корней и порекомендовала сушить их в таком положении горячим воздухом от пяти до восьми секунд. После этого блогерша посоветовала включить подачу холодного воздуха и просушить пряди еще в течение трех-пяти секунд. На финальных кадрах она показала, что ей удалось придать волосам объем.

Ролик девушки стал вирусным и набрал 5,8 миллиона просмотров и 252,9 тысячи лайков. Подписчики поблагодарили hotli.beauty за лайфхак в комментариях под постом. «Это очень круто! Спасибо!», «Я обязательно попробую!», «Надеюсь, это поможет моим тонким волосам», «Мне нравится такой простой способ укладки! Выглядит здорово!», «Я очень рада, что мне попался этот ролик», — писали они.

Ранее в декабре другая блогерша раскрыла способ избавиться от жира у корней волос. Мелисса Товар (Melissa Tovar) рассказала, что на второй или третий день после мытья головы корни ее передних прядей становятся жирными. Для тех, кто сталкивается с такой проблемой, девушка предложила отказаться от сухого шампуня и продемонстрировала действенный лайфхак.