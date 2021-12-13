Блогерша раскрыла способ избавиться от жира у корней волос

Блогерша раскрыла быстрый способ избавится от кожного жира у корней волос и придать прическе свежий вид. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Мелисса Товар (Melissa Tovar) рассказала, что на второй или третий день после мытья головы корни ее передних прядей становятся жирными. Для тех, кто сталкивается с такой проблемой, девушка предложила отказаться от сухого шампуня и продемонстрировала действенный лайфхак.

Так, сначала она выделила участок волос, который выглядит наиболее жирно. Затем она намочила прядь и промыла корни с помощью обычного шампуня. Далее Товар распылила на волосы текстурирующий спрей и уложила их с помощью фена и расчески. На финальных кадрах видно, что ей удалось достичь желаемого результата за пять минут. «Работает каждый раз!» — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 126 тысяч просмотров.

Пользователи сети оценили предложенный способ в комментариях под публикацией. «Я одержима этим методом!», «Хорошо, я обязательно попробую!», «Я делаю так уже много лет. Это намного лучше, чем сухой шампунь», «Я забываю об этом лайфхаке, хотя в школьные времена делала так довольно часто. Спасибо за напоминание!» — писали они.

В октябре парикмахер раскрыла причину быстрого загрязнения волос. Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) объяснила, что необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы.