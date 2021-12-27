Задержаны двое членов банды Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. В результате атаки тогда погибли 280 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева удалось задержать благодаря совместной работе следователей с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии. Их обвиняют по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По версии следствия, в июле 1999 года двое задержанных вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. В период с 7 августа по 24 августа того же года они вместе с другими боевиками, вооруженными автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, участвовали в вооруженном мятеже. Они напали на военных на территории Ботлихского района Дагестана. В результате обстрела были убиты 33 человека, еще 34 военных получили ранения.

Силовики продолжают розыск других участников банды, которые также принимали участие в нападении.