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Задержание ФСБ боевиков из банды Хаттаба попало на видео

ФСБ показала кадры задержания боевиков из банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году
Начало событий в новости Задержаны двое членов банды Хаттаба

Задержание и допрос боевиков из банды Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, попали на видео. Запись в понедельник, 27 декабря, публикует Федеральная служба безопасности.

На кадрах видно, как силовики задерживают одно из экс-бандитов на кухне его квартиры. После этого двое сотрудников ФСБ ведут его на допрос. Второго участника банды бойцы СОБР задерживают на улице. Они кладут его на землю, после чего связывают руки за спиной и ведут к следователям.

Ранее сообщалось, что уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева удалось задержать благодаря совместной работе следователей с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии. Их обвиняют по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По версии следствия, в июле 1999 года двое задержанных вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. В период с 7 августа по 24 августа того же года они вместе с другими боевиками, вооруженными автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, участвовали в вооруженном мятеже. Они напали на военных на территории Ботлихского района Дагестана. В результате обстрела были убиты 33 человека, еще 34 военных получили ранения.

Силовики продолжают розыск других участников банды, которые также принимали участие в нападении.

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Елизавета Новикова
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