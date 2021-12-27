56-летняя актриса снялась в наряде с глубоким декольте и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась фото в откровенном образе и взволновала своих поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 56-летняя знаменитость снялась в ярко-розовом сверкающем платье длины мини с глубоким декольте, частично обнажающим грудь звезды, и высокими разрезами на бедрах. Волосы Херли распущены и уложены волнами, а ее образ дополнили ободок с полупрозрачными камнями, серьги-кольца и подвеска на шее.

Фанаты оценили образ актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты великолепна! Я тебя обожаю!», «Невероятно красивая женщина», «Я хочу быть, как ты!», «Какой наряд! Я не могу оторвать от тебя глаз!», «У тебя идеальная фигура! Я хочу плакать от твоей красоты!» — восхищались они.

В ноябре Элизабет Херли поделилась фото в бикини и восхитила поклонников. Звезда сфотографировалась в воде в черно-белом полосатом бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. «Сексуальная и очаровательная», — писали юзеры в комментариях под снимком.