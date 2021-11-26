56-летняя актриса поделилась фото в бикини и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась фото в откровенном образе и взволновала своих поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 56-летняя знаменитость запечатлена в воде в черно-белом полосатом бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Волосы Херли собраны в пучок, а ее образ дополнили солнцезащитные очки модного дома Fendi.

Публикация набрала 110 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид модели и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Потрясающая», «Ты просто идеальная», «Выглядишь невероятно красиво даже в воде», «Есть ли на этом свете более красивая женщина, чем Элизабет Херли?», «Сексуальная и очаровательная», — восхищались они.

В октябре Херли вышла в свет в откровенном образе и порадовала поклонников. Актриса посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане. Она появилась на мероприятии в облегающем узорчатом платье золотого цвета. Наряд оформлен вырезами в области декольте, которые частично оголяли ключицы и грудь Херли.