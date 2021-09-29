56-летняя актриса вышла в свет в оголяющем грудь наряде и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли вышла в свет в откровенном образе и взволновала поклонников. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

56-летняя знаменитость посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане. Так, она появилась на публике в облегающем узорчатом платье золотого цвета. Наряд оформлен вырезами в области декольте, которые частично оголяют ключицы и грудь Херли. Ее образ дополнили туфли на каблуках, небольшая сумка и серьги-кольца.

Публикация набрала больше 156 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты просто невероятна», «Самая красивая женщина на планете», «Ты очень хороша. Я бы тут же женился», «Как всегда потрясающая», «Ты все еще чертовски горяча», — восхищались они.

Ранее в сентябре Элизабет Херли снялась в откровенном бикини и порадовала подписчиков. На черно-белом фото она запечатлена на фоне стены. Актриса позирует в белом бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.