Фото 55-летней актрисы в наряде с глубоким декольте стало объектом споров в сети

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в откровенном образе и стала объектом споров в сети. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на фоне серой стены. Она позирует в черном платье с сиреневым принтом бренда Temperly London, которое оформлено глубоким декольте и короткими пышными рукавами. При этом волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж.

Пользователи сети раскритиковали снимок звезды. «Почему ей постоянно нужно так много внимания в соцсетях? Не пора ли уже завести взрослые, серьезные отношения?», «Опять ты. Снова выставляешь себя напоказ. Грустно», «Не вижу ничего особенного», «И это все, на что ты способна?», «Ты же чья-то мать», — высказывались они.

В то же время другие поклонники похвалили внешний вид Херли. «Очень красивая женщина!», «Королева!», «Выглядишь сногсшибательно, Лиз!», «Шикарное фото! Великолепная фигура!», «С ума сойти! Вы потрясающая! Идеальное тело!» — писали юзеры.

В июне Лиз Херли снялась в халате на голое тело и порадовала фанатов. Она попозировала без нижнего белья в белом пляжном халате и плавках в черно-белую полоску собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Образ Херли дополнила небольшая подвеска в форме сердца.