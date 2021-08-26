55-летняя актриса снялась для обложки журнала в купальнике

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли стала героиней обложки нового номера журнала Fab! Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

55-летняя знаменитость снялась на фоне бассейна в слитном купальнике желтого цвета, который оформлен ассиметричным вырезом в области талии. Ее образ дополнило крупное колье в виде цветка. На размещенных кадрах видно, что на ее лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).

Помимо этого, манекенщицу также запечатлели в розовом мини-платье на черных бретелях. В качестве украшения она выбрала ожерелье в тон наряда и широкий браслет.

Подписчики восхитились внешним видом Херли в комментариях под постом, который набрал больше 73 тысяч лайков. «Красотка», «Секси», «Элизабет, ты выглядишь потрясающе», «Самая красивая женщина», «Ты не стареешь», «Люблю тебя», — высказывались поклонники.

В июне Лиз Херли сфотографировалась в халате на голое тело и порадовала фанатов. Она попозировала без нижнего белья в белом пляжном халате и плавках в черно-белую полоску собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Образ Херли дополнила небольшая подвеска в форме сердца.