55-летняя актриса снялась в откровенном бикини и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном черно-белом кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на фоне стены. Она позирует в белом бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. При этом волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Фанаты восхитились внешним видом фотомодели в комментариях. «Самая красивая женщина в мире!», «Великолепная!», «О боже мой! Я влюбился!», «Пожалуйста, выходи за меня замуж», «Самая горячая», — писали они.

В августе Элизабет Херли стала героиней обложки нового номера журнала Fab!. Звезда снялась на фоне бассейна в слитном купальнике желтого цвета, который оформлен асимметричным вырезом в области талии. Ее образ дополнило крупное колье в виде цветка. Помимо этого, манекенщицу также запечатлели в розовом мини-платье на черных бретелях. В качестве украшения она выбрала ожерелье в тон наряда и широкий браслет.

