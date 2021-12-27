В Пекине назвали китайскую демократию единственно верной для Гонконга

Компартия Китая (КПК) и китайский народ являются разработчиками настоящей и единственно верной демократической системы Гонконга, заявил директор Центра исследований Гонконга Ван Чжэньмин на пресс-конференции в Пекине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чжэньмин заявил, что основой для демократического развития Гонконга являются Конституция КНР и недавно принятые поправки в Основной закон Гонконга о выборах. «КПК и китайский народ владеют интеллектуальной собственностью гонконгской демократии», — добавил директор.

Чжэньмин добавил, что британская администрация Гонконга, в отличие от китайских властей, так и не смогла создать настоящую демократию и гражданское общество на территории города во время своего колониального правления.

В сентябре в Гонконге прошли прямые выборы в Коллегию выборщиков, в результате которых оппозиция заняла лишь одно место из 1,5 тысячи. Власти континентального Китая заявили, что такие результаты свидетельствуют о «процветающей» демократии в специальном административном районе КНР. Китайское правительство подчеркивает, что таким образом обеспечило «отстранение от должности антикитайских элементов».

11 марта Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР) приняло резолюцию о реформе выборной системы в Гонконге. С помощью новых законов центральная власть может продвигать в автономном регионе собственных «патриотичных» кандидатов и подавлять любые действия оппозиции. Для этого Китай усилил полномочия специальной электоральной комиссии — она сможет противостоять членам законодательного собрания города, которых избирают напрямую его жители. Эксперты выразили мнение, что такой шаг способствует ограничению влияния прогонконгской оппозиции внутри парламента.

Гонконг вернулся в состав материкового Китая из аренды по соглашению между КНР и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Великобритании, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.