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Оппозиция в Гонконге получила лишь одно из 1,5 тысячи мест в коллегии выборщиков

В КНР сочли «демократичными» выборы в Гонконге, где оппозиция получила одно место
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Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге прошли прямые выборы в Коллегию выборщиков, в результате которых оппозиция заняла лишь одно место из 1,5 тысячи. Об этом сообщает The Times.

В выборах принимали участие лишь пять из 230 тысяч граждан, которые имели право голосовать за комитет в 2016 году. Единственным кандидатом стал Тик Чи-Юэн бывший член Демократической партии.

Теперь Чи-Юэн и оставшиеся члены органа выберут следующего главу администрации Гонконга, а также 40 из 90 депутатов Законодательного совета города. Еще 30 будут выбраны группами с особыми интересами, и только 20 будут выбраны прямым голосованием.

Власти континентального Китая заявляют, что такие результаты свидетельствуют о «процветающей» демократии в специальном административном районе КНР. Китайское правительство подчеркивает, что обеспечит «отстранение от должности антикитайских элементов».

Глава администрации Гонконга Кэри Лэм также заявила, что изменения в избирательной системе района, утвержденные Пекином после протестных акций, сделали возможным «управление Гонконгом патриотами». «Усовершенствованная избирательная система поможет Гонконгу лучше интегрироваться в нашу страну», — заключила она.

11 марта Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР) приняло резолюцию о реформе выборной системы в Гонконге. С помощью новых законов центральная власть может продвигать в автономном регионе собственных «патриотичных» кандидатов и подавлять любые действия оппозиции. Для этого Китай усилил полномочия специальной электоральной комиссии — она сможет противостоять членам законодательного собрания города, которых избирают напрямую его жители.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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