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Власти Индонезии передумали вводить ограничения для туристов на Новый год

Границы Индонезии будут открыты с 24 декабря по 2 января

Фото: Fikri Yusuf / Reuters

Власти Индонезии не будут вводить ранее анонсированные ограничения в стране в период новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, правительство передумало ограничивать работу кафе и магазинов с 24 декабря по 2 января по всей территории страны — об этих мерах сообщал ранее министр-координатор человеческого развития и культуры Мухаджир Эфенди. Кроме того, было решено не уменьшать срок действия ПЦР-тестов.

Также не была принята инициатива введения максимальных ограничений для иностранных туристов вплоть до закрытия границ страны на период новогодних праздников — с 24 декабря по 2 января.

Тем не менее, в Индонезию могут попасть только вакцинированные «Спутником V» россияне по бизнес-визе (туристические не выдаются). При этом необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия в страну, а после пройти 10-дневный карантин в сертифицированном отеле в Джакарте или Манадо. После этого путешественники сдают еще один анализ на коронавирус и могут свободно перемещаться по государству.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне массово захотели переждать зиму в пяти зарубежных странах. Так, самыми популярными направлениями стали Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка.

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Дарья Рыбак
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