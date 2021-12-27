В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с «паразитами» в космосе

В Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП) разрабатывается принципиально новая система для сближения и стыковки космических аппаратов, позволяющая бороться с паразитными сигналами при стыковке кораблей к Международной космической станции (МКС), рассказывает «Роскосмос».

«Это для нас самый большой "бич". Именно с "паразитами" боролись еще на этапе использования "Иглы" (использовавшаяся на советских космических кораблях система сближения — прим. «Ленты.ру»), устанавливая на корабли радиозащиту. Но тогда сближающиеся объекты были сравнительно простыми по конфигурации, чего не скажешь о современной МКС», — сказал главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев.

По его мнению, радиосистемы останутся актуальными, поскольку «на лунных и планетарных орбитах не будет столь многочисленных группировок спутников, как сейчас на околоземной, а значит, глобальная навигация не обеспечит требуемые точности».

В декабре газета The Washington Post написала, что американская компания SpaceX разрушила монополию «Роскосмоса» на доставку людей к МКС, однако глава НАСА Билл Нельсон надеется на продолжение эффективного сотрудничества по данному проекту с Россией.

В том же месяце журнал «Русский космос» привел заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, согласно которому госкорпорация к 2030 году планирует вывести в космос ядерный буксир «Зевс».