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Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне

Глава Чечни Кадыров: у Росгвардии и МВД нет данных об исчезновении 17 человек в республике

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя публикации местных СМИ об исчезновении 17 человек в республике, заявил, что силовики не располагают данной информацией. Его слова передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции журналистка задала вопрос о якобы пропаже в регионе 17 родственников блогеров, живущих за границей из-за их критики власти в Чечне. Кадыров ответил, что Росгвардия, МВД и ФСБ не располагают этими данными.

«Сейчас они говорят, что похитили, я тоже слышал: женщин, родственников, да, 17 человек, говорят. Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием, будем искать», — сказал Кадыров.

«Если есть доказательства, пусть говорят, покажут», — подытожил политик.

Ранее минимум два блогера, Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, сообщили о массовом похищении членов своих семей. 24 декабря Абдурахманов сообщил о похищении родственников его супруги, а перед этим рассказал, что в ночь на 23 декабря похитили его близких по отцовской и материнской линии — ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

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Марина Совина
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