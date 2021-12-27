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На Урале неизвестный застрелил россиянина во время чаепития в кафе

МВД: в Екатеринбурге 56-летнего мужчину застрелили в кафе у автобусной остановки

Фото: СК РФ

В Екатеринбурге в кафе у автобусной остановки «Билимбаевская» застрелили 56-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 24 декабря в Железнодорожном районе города. Мужчина пил чай за столиком в точке быстрого обслуживания. Внезапно в кафе вошел неизвестный в синей куртке, черной маске, с капюшоном на голове. Он ранил потерпевшего, после чего тот скончался. Неизвестный скрылся с места преступления.

По факту случившегося было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Киллеру грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

22 апреля 2021 года сообщалось, что в одном из магазинов Ижевска убийца застрелил продавщицу на глазах покупателей.

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Елизавета Новикова
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