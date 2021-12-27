Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Коллега рассказала об убитой в Красноярском крае матери двоих детей

Коллега об убитой в Канске женщине: она безумно любила своих детей

Фото: СК РФ

Коллега женщины, которая была обнаружена мертвой вместе со своими детьми и мужем в Канске Красноярского края, рассказала о ней. Они вместе работали воспитателями в местном детском саду, сообщает News.ru.

«Она была замечательной, доброй, очень отзывчивой девушкой. Безумно любила своих детей, доченьку семи лет и сыночка, не помню как зовут, но, если не ошибаюсь, он был младше сестры», — объяснила женщина.

Также коллега отметила, что убитая мать двоих детей никогда не рассказывала о каких-либо проблемах с мужем. Со стороны складывалось впечатление, что у них в семье все хорошо.

Ранее в Канске была обнаружена убитой семья из четырех человек — мужа, жены и двух несовершеннолетних детей. По предварительным данным, причиной расправы мог стать развод. Мужчина мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом
Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео
В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
В Нидерландах предложили вакцинироваться в очках виртуальной реальности
Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России
На берегу реки нашли тело российского депутата
Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России на зимние праздники
На Украине ответили на предложение Кадырова словами о независимости Чечни
Знакомые рассказали об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
Подсчитан ущерб от климатических катастроф
Цена на газ в Европе рухнула
Профессор МГУ рассказал о прошлом Евгения Теплякова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter