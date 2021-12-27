Коллега рассказала об убитой в Красноярском крае матери двоих детей

Коллега женщины, которая была обнаружена мертвой вместе со своими детьми и мужем в Канске Красноярского края, рассказала о ней. Они вместе работали воспитателями в местном детском саду, сообщает News.ru.

«Она была замечательной, доброй, очень отзывчивой девушкой. Безумно любила своих детей, доченьку семи лет и сыночка, не помню как зовут, но, если не ошибаюсь, он был младше сестры», — объяснила женщина.

Также коллега отметила, что убитая мать двоих детей никогда не рассказывала о каких-либо проблемах с мужем. Со стороны складывалось впечатление, что у них в семье все хорошо.

Ранее в Канске была обнаружена убитой семья из четырех человек — мужа, жены и двух несовершеннолетних детей. По предварительным данным, причиной расправы мог стать развод. Мужчина мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью.