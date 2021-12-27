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Появились подробности о предполагаемом убийце женщины и детей под Красноярском

Родственник убитой в Канске женщины рассказал о религиозных наклонностях ее супруга

Фото: СК РФ

Мужчина, которого считают предполагаемым убийцей женщины и двух детей в Канске, был религиозен. Такие подробности привел в разговоре с телеканалом «360» родственник погибшей. Он отметил, что житель Красноярского края часто злоупотреблял спиртным и бил супругу и детей.

Собеседник пояснил, что узнал о трагедии из новостей в СМИ. Погибшая приходилась племянницей его жене. Мужчина рассказал, что женщина иногда заезжала к ним в гости. В эти моменты она жаловалась на тяжелые отношения в семье и говорила о рукоприкладстве супруга.

Муж погибшей всегда казался ему странным человеком. «С такими сильно не общаюсь. (...) У него свои понятия жизненные, у меня свои», — заметил собеседник телеканала.

Мужчина называл родственника старовером, поскольку тот многое знал об иконах и лечебных травах. По профессии он был программистом, занимался обслуживанием компьютеров в почтовых отделениях.

Семью из четырех человек обнаружили убитой в Канске в понедельник, 27 декабря. По предварительным данным, причиной расправы мог стать бракоразводный процесс. Мужчина мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью.

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Анна Щербакова
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