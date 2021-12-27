Строительство российской трассы подорожало на сотни миллиардов рублей

Строительство скоростной автотрассы М12 Москва — Казань подорожало на 200 миллиардов рублей по сравнению с изначально запланированной суммой в 623 миллиарда рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как объяснил Хуснуллин, подорожание строительства на сотни миллиардов рублей связано с ростом стоимости металла на 30 миллиардов рублей, а также ростом зарплат строителям (на 46 миллиардов рублей). Кроме того, трасса стала длиннее на 15 километров из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург, а на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, что всегда дает удорожание строительства, сказал вице-премьер.

Главной угрозой строительства Хуснуллин назвал рост стоимости материалов. По его оценке, при дальнейшем росте цен на 15–20 процентов и более придется сокращать уже запущенные строительные программы. «Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими», — констатировал он. Вице-премьер также указал на сокращение притока трудовых ресурсов в страну из-за пандемии, и поднять производительность труда при сохранении текущей ситуации получится за два-три года.

Ранее стало известно, что строительство скоростной трассы М12 Москва — Казань начало затрудняться на фоне нехватки рабочей силы, а также из-за дефицита «КамАЗов». Как рассказали в «Автодоре», сейчас на стройке не хватает спецтехники, которую заказывают у «КамАЗа». Рабочих стало критически не хватать в связи с тем, что в период карантинных ограничений в 2020 году на удаленную работу пришлось отправить 1900 человек старше 60 лет.

До этого Марат Хуснуллин говорил, что основной ход трассы Москва — Казань будет запущен в 2023 году. Дополнительные въезды на трассу и съезды с нее планируют закончить в 2024-м. Также, добавил Хуснуллин, параллельно идет разработка проектов по продлению дороги от Казани до Екатеринбурга.