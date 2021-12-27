В российском регионе две сотни людей на сутки застряли на переправе в мороз

В поселке Подтесово Красноярского края сотни людей на сутки застряли на переправе через реку Енисей. Об этом в понедельник, 27 декабря, пишут «Вести» в группе «ВКонтакте».

Из-за скопившегося льда паром не смог причалить к берегу, и его работу приостановили. Россияне вынуждены были провести ночь в холодных машинах, ожидая своей очереди, чтобы попасть на другой берег.

По данным «Сибирь. Реалии» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), глава Енисейского района Александр Кулешов для переправы на другой берег предоставил жителям вертолет, но воспользоваться им могут только местные жители, а на вахтовиков, которые работают золотодобывающем предприятии, это не распространяется.

Уже больше суток около 200 рабочих стоят в очереди на морозе без воды, еды и доступа к туалету. Издание также уточняет, что рабочие обращались за помощью к региональным чиновникам, но на их просьбы не отреагировали.

26 декабря стало известно, что из-за аномальных морозов у Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы — образовалась трещина во всю проезжую часть.