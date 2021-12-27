В Армении назвали извращением делимитацию границ с Азербайджаном

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал дипломатическим извращением участие в делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в данный момент. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Нужно просто не идти на этот процесс, потому что Армения сейчас в чересчур слабом состоянии, у нее весьма слабые стартовые позиции», — сказал Кочарян.

Экс-президент напомнил, что у Баку и Еревана нет дипломатических или иных двусторонних отношений. Учитывая это, нельзя начинать процесс делимитации, иначе это будет выглядеть «дипломатическим извращением», добавил Кочарян.

В конце ноября состоялись переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Путин заявил, что они договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками. По его словам, на данный момент нет никаких препятствий для этого.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, по итогам которого Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах районов. В начале мая 2021 года Армения заявила, что азербайджанские войска продвигаются вглубь ее территории. Баку назвал действия своих военных оправданными в рамках процесса уточнения границ.