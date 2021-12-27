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Стало известно о конфликте в убитой семье из четырех человек в Красноярском крае

МВД: главу найденной убитой в Красноярском крае семьи ранее штрафовали за избиение жены

Фото: СК РФ

В этом году между супругами, найденными убитыми в Канске, произошел конфликт, который закончился избиением женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого.

По его словам, конфликт в семье произошел еще в октябре. Жена главы семьи заявила в полицию, что супруг ее сильно избил.

«Полиция тогда среагировала, все материалы были собраны и переданы в суд», — объясняет Речицкий. Районный судья приговорил мужчину к штрафу в пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что причиной убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае мог стать бракоразводный процесс. Женщина вместе с двумя детьми сняла квартиру и съехала от мужа. Супруга собиралась жить отдельно, но мужчина не хотел расставаться с детьми.

В ночь убийства 38-летний россиянин пришел выяснить отношения — соседка слышала звуки ссоры из их квартиры, однако в какой-то момент все стихло. Женщина увидела открытую дверь в квартиру, а внутри обнаружила тела членов семьи. По одной из версий, глава семьи расправился с женой и детьми, а затем свел счеты с жизнью.

27 декабря в квартире в Канске обнаружили убитыми мужчину, женщину и двоих детей (7 и 11 лет). У всех были колото-резаные раны.

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Мария Рубникович
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