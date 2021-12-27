Журналист рассказал о последней переписке с выпавшим из окна Просвирниным

Журналист радио «Комсомольская правда» Эдвард Чесноков рассказал о последней переписке с основателем заблокированного в России проекта «Спутник и погром» Егором Просвирниным, который ранее выпал из окна квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Чеснокова, недавно он отправил погибшему одну ссылку. В ответ он написал ему, что «вынужден платить команде из своих денег», имея в виду съемочную команду.

Также журналист утверждает, что Просвирнин последние годы занимался большим исследованием о «причинах краха США». Он выразил мнение, что в нем есть «глубочайший, на уровне ведущих философов и политологов, анализ причин, по которым Америка подошла к системному кризису». «Я шокирован. Мне до сих пор кажется, что это какая-то шутка», — признался Чесноков, комментируя смерть Просвирнина.

Ранее 27 декабря стало известно о том, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался Просвирнин. Ему было 35 лет.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».