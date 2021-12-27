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Cоздатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы

Основатель проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин выпал из окна в Москве и скончался

Кадр: Лиза Лазерсон / YouTube

В центре Москвы выпал из окна российский журналист, основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин. Журналист скончался в возрасте 35 лет.

Просвирнин выпал из окна многоэтажного дома на Тверском бульваре и умер еще до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего находился нож, а недалеко от тела лежал перцовый баллончик — журналист якобы выбросил их из окна, сообщили соседи создателя «Спутника и Погрома».

Тело Просвирнина опознали родственники

Информацию о гибели журналиста также подтвердил его адвокат Матвей Цзен. «Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию», — рассказал юрист.

Позже в сети распространилась предсмертная записка, якобы написанная Просвирниным. В ней журналист попросил прощения у друзей и жены. «Это, скорее всего, фейк», — сказала супруга погибшего Марина Урусова журналистам.

Кроме того, стало известно, что в момент происшествия Просвирнин предположительно находился под действием наркотиков.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что у следствия есть две версии случившегося. «По предварительным данным, в момент гибели 35-летний Просвирнин мог находиться в состоянии опьянения. Пока две основные версии — суицид и несчастный случай», — отметил он.

Незадолго до смерти Просвирнин поссорился с женой

Смерть основателя «Спутника и Погрома» в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал российский политик, глава движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман. Говоря о версиях произошедшего, он предположил, что случившееся не было убийством. Юнеман также сообщил, что связался с супругой Просвирнина.

Я ей звонил, она все подтвердила. Я думаю, что лучше сейчас пусть они все придут в себя, я пока не хочу подробностями делиться. Но я так понимаю, что это не убийство, ничего

Роман Юнеманполитик, глава политического движения «Общество.Будущее»

По словам политика, он состоял в дружеских отношениях с Просвирниным и был постоянным читателем издания «Спутник и Погром». «Его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — заключил Юнеман.

По данным Mash, утром в день смерти журналист поругался с женой. В своем аккаунте в Twitter Просвирнин заявил, что впервые за шесть лет сомневается, должна ли эта женщина воспитывать их совместных детей. Посты о ссоре с супругой он написал на английском языке.

Проект Просвирнина «Спутник и Погром» был главным националистическим ресурсом

Просвирнин основал проект «Спутник и Погром», который на протяжении нескольких лет был одним из главных националистических ресурсов в России. Первоначально он существовал как группа во «ВКонтакте», запущенная в 2012 году. Позднее портал стал отдельным сайтом, который позиционировался как «сайт русских националистов». Основной контент «Спутника и Погрома» — длинные тексты об исторических событиях и межэтнических конфликтах.

С октября 2013 года ресурс стал доступен только по платной подписке. Число подписчиков издания было неизвестно.

«Спутник и Погром» неоднократно требовали проверить на экстремизм. В 2015 году после публикации материала о «целях и задачах русского национализма» было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). По сообщениям основателя издания, расследование завершилось ничем.

В 2017 году Роскомнадзор внес «Спутник и погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

В регуляторе не уточнили, какие конкретно материалы привели к блокировке ресурса. При этом отмечалось, что ограничение доступа к сайту произошло в рамках исполнения внесенного Генпрокуратурой пакета из шести требований, в том числе блокировки ресурсов «Спутник и Погром». При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что российское законодательство также должно неукоснительно соблюдаться в социальных сетях и мессенджерах.

Издание «Спутник и Погром» пыталось через суд оспорить блокировку, указав, что Роскомнадзор не назвал конкретные материалы, содержащие незаконные призывы, однако в суде в жалобе было отказано. Издание продолжило работу, поменяв домен сайта. По словам журналиста, так редакция хотела сохранить аудиторию. Однако позже в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать все копии и «зеркала» заблокированных ресурсов.

Асель Минбаева
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