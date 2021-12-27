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Стало известно о наркотиках в крови погибшего журналиста Егора Просвирнина

ТАСС: журналист Егор Просвирнин находился под действием наркотиков в момент гибели

Фото: страница Егора Просвирнина в Facebook

Основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, погибший при падении из окна дома в центре Москвы, в момент происшествия находился под действием наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что 35-летний Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже дома на Тверском бульваре. «По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава политического движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман заявил, что в последние дни жизни журналиста не заметил ничего необычного в его поведении. «Я его недели две назад видел, он был вполне в нормальном рабочем состоянии», — рассказал политик.

Днем 27 декабря сообщалось, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверской улице в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего находился нож. Родственники опознали тело и рассказали, что погибший — Егор Просвирнин. Журналистам информацию о его смерти подтвердили жена Марина и адвокат Матвей Цзен.

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Варвара Кошечкина
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