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Адвокат подтвердил гибель журналиста Егора Просвирнина

Адвокат основателя проекта «Спутник и Погром» Просвирнина подтвердил его гибель

Фото: страница Егора Просвирнина в Facebook

Адвокат журналиста, основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина Матвей Цзен подтвердил его гибель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию», — рассказал Цзен, отметив, что подробности ему неизвестны.

27 декабря стало известно о том, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверском бульваре в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик.

Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался Просвирнин. Ему было 35 лет. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Сайт набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в социальных сетях.

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Варвара Кошечкина
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