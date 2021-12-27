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Умер журналист Егор Просвирнин

Умер российский журналист, основатель проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин

Фото: Страница Егора Просвирнина в Facebook

Умер российский журналист, основатель запрещенного в России проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва». По предварительным данным, он выпал из окна в Москве.

О смерти журналиста сообщила вечером 27 декабря его супруга. Основателю запрещенного в РФ сайта было 35 лет.

Ранее сообщалось, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверской улице в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего находился нож.

Родственники опознали тело и подтвердили, что погибший — Егор Просвирнин.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

В сентябре 2015 года после одной из публикаций на ресурсе «Спутник и погром» было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В рамках дела у главного редактора ресурса Егора Просвирнина прошел обыск, были изъяты его телефон, оргтехника и носители информации. Статья, вызвавшая претензии следствия, рассказывала о целях и задачах русского национализма. Кроме того, в ней высказывалась активная поддержка Новороссии. О дальнейшем развитии событий не сообщалось.

Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 года. Сайт набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в социальных сетях. Телеканал НТВ охарактеризовал позицию «Спутника и погрома», ссылающегося на русских философов начала XX века и рассказывающего о правой идеологии в Европе, как «национализм с человеческим лицом».

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Дарья Кучерявых
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