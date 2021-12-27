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Голый мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы и умер

РЕН ТВ: голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверской улице в Москве и умер

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверской улице в Москве и умер, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, он умер до приезда бригады скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждают, что в руках у погибшего находился нож.

По сведениям Telegram-канала Mash, тело погибшего лежит на проезжей части напротив ресторана «Армения». Сотрудники полиции направляются к месту происшествия.

Ранее в центре Москвы врач-хирург выпал из окна седьмого этажа больницы имени А.В. Вишневского. Мужчина выжил, в настоящее время находится в реанимации. В ходе осмотра комнаты следов борьбы обнаружено не было. По данным источника, пострадавший был пьян.

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Анна Щербакова
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