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Хирург выпал из окна седьмого этажа больницы в центре Москвы

Пьяный врач выпал из окна больницы им. А. В. Вишневского в Москве и выжил

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В центре Москвы врач-хирург выпал из окна седьмого этажа больницы имени А. В. Вишневского. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря. Выпавший из окна врач выжил и сейчас находится в реанимации. В ходе осмотра комнаты следов борьбы обнаружено не было. По данным источника, пострадавший, предположительно, был пьян.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа квартиры, арендованной под частный детский сад, на Донбасской улице на юге Москвы. Ребенка доставили в больницу с ушибами.

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Евгения Черкасова
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