Хирург выпал из окна седьмого этажа больницы в центре Москвы

В центре Москвы врач-хирург выпал из окна седьмого этажа больницы имени А. В. Вишневского. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря. Выпавший из окна врач выжил и сейчас находится в реанимации. В ходе осмотра комнаты следов борьбы обнаружено не было. По данным источника, пострадавший, предположительно, был пьян.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа квартиры, арендованной под частный детский сад, на Донбасской улице на юге Москвы. Ребенка доставили в больницу с ушибами.