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Ребенок выпал из окна арендованной под частный детский сад московской квартиры

Мальчик выпал из окна арендованной под частный детский сад квартиры на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа квартиры, арендованной под частный детский сад, на Донбасской улице на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенка доставили в больницу с ушибами.

Столичная прокуратура уже проводит проверку. «По предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее в Астрахани пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа частного детского сада, устроенного в многоквартирном доме. Ребенок вместе с воспитателем и остальными детьми был в игровой комнате, но в какой-то момент остался без присмотра и ушел в соседнюю комнату, залез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна на бетонное покрытие.

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Анна Щербакова
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