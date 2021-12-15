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На владельца частного детсада в Москве завели дело после падения ребенка из окна

После падения ребенка с третьего этажа в частном детсаде Москвы заведено уголовное дело
Начало событий в новости Ребенок выпал из окна арендованной под частный детский сад московской квартиры

Фото: Unsplash

Следователи завели уголовное дело на владельца частного детсада на юге Москвы после падения пятилетнего ребенка из окна третьего этажа. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Сейчас пострадавшему мальчику оказывают помощь медики. Удалось установить, что в переоборудованной под детский сад квартире на постоянной основе проживали еще пять детей.

Сотрудники СК уже изучают изъятую финансово-хозяйственную документацию. Дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Челябинске воспитаннице одной из групп детского сада сломали ключицу. По словам матери пострадавшей, дочь пожаловалась на боль в руке, когда ее забирал из детсада отец. Она плакала при переодевании. После этого родители отвезли ребенка в травмпункт, снимок рентгена показал перелом.

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Анна Щербакова
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