В российском детском саду ребенку сломали ключицу

В Челябинске воспитаннице одной из групп детского сада сломали ключицу. Об инциденте в российском учреждении сообщает РЕН ТВ.

По словам матери пострадавшей, дочь пожаловалась на боль в руке, когда ее забирал из детсада отец. Она плакала при переодевании. После этого родители отвезли ребенка в травмпункт, снимок рентгена показал перелом ключицы.

Уже дома дочь рассказала, что во время тихого часа воспитатель толкнул ее на кровать, девочка ударилась плечом об деревянную кровать.

Руководство детского сада не подтвердило рассказ воспитанницы. Там заявили, что воспитатель работает с детьми уже больше десяти лет и не способен на такой поступок.

Ранее в Екатеринбурге воспитанник одной из групп детсада едва не задушил четырехлетнего мальчика. По записям с видеокамер следует, что ребенок подошел к пострадавшему со спины и стал обматывать его шею веревкой, стянув ее еще сильнее, когда тот стал кричать. Полиция проведет проверку по факту инцидента.