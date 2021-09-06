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Российская воспитательница связала ребенка скотчем и попала на видео

Воспитательница подмосковного детского сада связала пятилетнего ребенка скотчем
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В подмосковном Одинцово воспитательница детского сада связала пятилетнего мальчика скотчем. Действия россиянки попали на видео, соответствующий ролик публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как воспитательница держит на коленях ребенка и обматывает ему руки скотчем. Мальчик попытался вырваться, но женщина удержала его и затем начала заматывать скотчем ноги.

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О произошедшем узнала мать ребенка. По данным издания, после скандала администрация предложила воспитательнице уволиться по собственному желанию, однако мать обратилась в правоохранительные органы. Полицейские не нашли в действиях женщины состава преступления и перевели дело в разряд административного правонарушения.

Ранее во Владивостоке полицейские обнаружили четырехлетнего ребенка, который сбежал на прогулке из детского сада. Малыш самостоятельно прошел несколько километров. Ребенок не пострадал.

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