Российская воспитательница связала ребенка скотчем и попала на видео

В подмосковном Одинцово воспитательница детского сада связала пятилетнего мальчика скотчем. Действия россиянки попали на видео, соответствующий ролик публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как воспитательница держит на коленях ребенка и обматывает ему руки скотчем. Мальчик попытался вырваться, но женщина удержала его и затем начала заматывать скотчем ноги.

О произошедшем узнала мать ребенка. По данным издания, после скандала администрация предложила воспитательнице уволиться по собственному желанию, однако мать обратилась в правоохранительные органы. Полицейские не нашли в действиях женщины состава преступления и перевели дело в разряд административного правонарушения.

Ранее во Владивостоке полицейские обнаружили четырехлетнего ребенка, который сбежал на прогулке из детского сада. Малыш самостоятельно прошел несколько километров. Ребенок не пострадал.