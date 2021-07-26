Побег детсадовцев через забор в Москве попал на видео

Побег воспитанников детского сада через забор в Москве попал на видео. Кадры публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

Четверо детей сбежали из садика на юго-западе столицы. Уточняется, что они пролезли под забором и выбежали на дорогу. Разбегающихся по сторонам детсадовцев зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Их пропажу быстро обнаружили: через несколько минут воспитательница вызвала полицию. Детей нашли, а в садике пройдет проверка.

Ранее стало известно, что воспитанники детского сада в Тверской области сходили на экскурсию в отдел бакалеи «Магнита» в рамках выполнения дошкольной образовательной программы. Детям устроили экскурсию по супермаркету и показали еду.