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Побег детсадовцев через забор в Москве попал на видео

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Побег воспитанников детского сада через забор в Москве попал на видео. Кадры публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

Четверо детей сбежали из садика на юго-западе столицы. Уточняется, что они пролезли под забором и выбежали на дорогу. Разбегающихся по сторонам детсадовцев зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Их пропажу быстро обнаружили: через несколько минут воспитательница вызвала полицию. Детей нашли, а в садике пройдет проверка.

Ранее стало известно, что воспитанники детского сада в Тверской области сходили на экскурсию в отдел бакалеи «Магнита» в рамках выполнения дошкольной образовательной программы. Детям устроили экскурсию по супермаркету и показали еду.

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