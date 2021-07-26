В Москве мальчик из многодетной семьи сбежал из дома и пожаловался на истязания

В Москве 11-летний мальчик из многодетной семьи сбежал из дома и пожаловался на истязания — по его словам, мать била его и сестру, склеивала им скотчем руки и рот, не кормила и ставила на всю ночь в угол. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Семья мальчика живет в Нагатино. По данным канала, его нашли у старшего брата в Одинцове. Сотрудники правоохранительных органов решили, что возвращать ребенка в семью опасно и отправили его в больницу.

Мать детей Татьяна Любавцева рассказала, что в семье пятеро детей, сама она работает воспитателем. По ее версии, старший 21-летний сын подговорил младших сбежать и рассказать об истязаниях. Женщина пояснила, что отношения с ним испортились давно, так как молодой человек не работает, живет на пособие грудного ребенка и имеет проблемы с законом. Любавцева якобы перестала выделять ему деньги, и тот решил отомстить.

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки по факту произошедшего. По данным ведомства, мальчик сбежал из дома 21 июля. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что родители «применяли к нему физическую силу и недопустимые методы воспитания», уточнили в пресс-службе.