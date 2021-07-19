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Решившая сбежать из больницы россиянка застряла в решетке окна и попала на видео

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Решившая сбежать из больницы Реутова женщина застряла в решетке и попала на видео

В городе Реутове Московской области пациентка больницы пыталась сбежать через окно и застряла в решетке. Видео с места инцидента публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как в решетке окна больницы застряла россиянка — между узкими железными перегородками пролезла только ее голова. Женщина безуспешно пытается выбраться, ей помогают сотрудники спецслужб. На этом видеозапись заканчивается.

«Это у нас рядовой случай. Невменяемую пациентку привезли, психически больную. Ее поместили в палату приемного отделения. Голова в решетку пролезла, остальное — нет», — рассказали в администрации больницы.

Там добавили, что россиянка, когда ее голова оказалась между решетками, начала кричать, а также просить прощения у матери. Она не получила никаких физических повреждений.

Женщину освободили сотрудники МЧС — они распилили решетку. После этого пациентку забрали в психиатрическую клинику.

Ранее сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым в лесу. В управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что мужчина пропал еще за несколько месяцев до гибели. В главке добавили, что в случившемся «признаков криминала не обнаружено».

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