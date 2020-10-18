Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым

Россиянина, сбежавшего из больницы для зараженных коронавирусом, нашли мертвым в лесу. Об этом изданию «Между строк» рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, мужчина пропал еще в июле, покинув стационар ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Поиски пациента продолжались несколько месяцев и привели к обнаружению его тела.

«Признаков криминала не обнаружено. Проводится проверка», — отметил представитель регионального управления СКР Александр Шульга.

Погибшему мужчине был 41 год, в больнице ему диагностировали коронавирус. Причины его побега остались неизвестными.

Ранее в октябре сообщалось, что сбежавшего из больницы в Лабытнанги пациента с коронавирусом приговорили к полугоду колонии общего режима. За месяц до этого другой россиянин с подтвержденным диагнозом, самовольно покинувший стационар в Амурской области получил наказание в виде условного срока.